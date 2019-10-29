Министерство юстиции будет бороться с коррупцией видеороликами на YouTube и э-лекциями

Под руководством Министерства юстиции была подготовлена серия э-курсов для более чем 100 000 работников публичного сектора. Цель курсов – предупреждение коррупции и обучение тому, как избежать конфликтов интересов.
«В нашем публичном секторе работает почти 130 тысяч человек, рано или поздно они сталкиваются с конфликтом интересов. Это в свою очередь может привести к коррупции. Зачастую такие ситуации однако не распознаются чиновниками. Поэтому важно поднять осведомленность чиновников, чтобы те знали как и могли избежать конфликтов интересов», – сказал министр юстиции Райво Аэг.
На курсах будут даны ответы на вопросы, кем является чиновник, на кого распространяются антикоррупционные правила, какие это правила, когда нужно отступить, кто является причастным лицом, что такое лоббизм, как себя вести в случае, когда оказывают давление и т. д.
Курс состоит из двух модулей. Одной из частей являются короткие, длиной от трех до семи минут видео, которые можно посмотреть на YouTube или через moodle. К видео приложены ссылки и файлы с материалами. В конце каждого модуля тест с одним вопросом, главной задачей которого является дать оценку того, насколько материалы были понятны.
В конце курса чиновники должны пройти тест, в котором собраны вопросы обо всех лекциях. Чтобы пройти его, нужно ответить правильно на 10 вопросов из 12. Каждое учреждение также может адаптировать курс под свои нужды.
В 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 378 случаев коррупции. Более всего в государственном секторе, затем следовали частный сектор и местные самоуправления. Более половины случаев были связаны со взяточничеством или нарушением действующих ограничений. За девять месяцев этого году было зарегистрировано 64 случая коррупции.