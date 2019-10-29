Министерство юстиции будет бороться с коррупцией видеороликами на YouTube и э-лекциями

«В нашем публичном секторе работает почти 130 тысяч человек, рано или поздно они сталкиваются с конфликтом интересов. Это в свою очередь может привести к коррупции. Зачастую такие ситуации однако не распознаются чиновниками. Поэтому важно поднять осведомленность чиновников, чтобы те знали как и могли избежать конфликтов интересов», – сказал министр юстиции Райво Аэг.

На курсах будут даны ответы на вопросы, кем является чиновник, на кого распространяются антикоррупционные правила, какие это правила, когда нужно отступить, кто является причастным лицом, что такое лоббизм, как себя вести в случае, когда оказывают давление и т. д.

Курс состоит из двух модулей. Одной из частей являются короткие, длиной от трех до семи минут видео, которые можно посмотреть на YouTube или через moodle. К видео приложены ссылки и файлы с материалами. В конце каждого модуля тест с одним вопросом, главной задачей которого является дать оценку того, насколько материалы были понятны.

В конце курса чиновники должны пройти тест, в котором собраны вопросы обо всех лекциях. Чтобы пройти его, нужно ответить правильно на 10 вопросов из 12. Каждое учреждение также может адаптировать курс под свои нужды.