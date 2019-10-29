Тюрьма и прокуратура поддержали досрочное освобождение госизменника Хермана Симма

В последний раз Симм хотел досрочно выйти на свободу в июне. И если тогда Тартуская тюрьма поддерживала условно-досрочное освобождение Хермана Симма, осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России, прокуратура выступала против. Тогда суд решил, что Симма нельзя выпустить на свободу досрочно ввиду серьезности совершенного им преступления.