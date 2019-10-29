Тюрьма и прокуратура поддержали досрочное освобождение госизменника Хермана Симма

На состоявшемся в Валгаском здании суда заседании Тартуского уездного суда как тюрьма, так и прокуратура поддержали досрочное освобождение госизменника Хермана Симма, пишет Postimees.
В последний раз Симм хотел досрочно выйти на свободу в июне. И если тогда Тартуская тюрьма поддерживала условно-досрочное освобождение Хермана Симма, осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России, прокуратура выступала против. Тогда суд решил, что Симма нельзя выпустить на свободу досрочно ввиду серьезности совершенного им преступления.
Тартуский уездный суд примет решение об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Хермана Симма не позднее пятого декабря этого года.
В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро; срок его заключения истекает 18 марта 2021 года.