Каратистка Анна Сокк завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата мира

20-летняя воспитанница таллиннского клуба "Будо", выступающая в весовой категории до 55 килограммов, выиграла на турнире в Сантьяго пять схваток из шести, завоевав бронзовую медаль.

Для Анны Сокк успех в Сантьяго стал наградой за большую работу, которую она проделала после того, как восстановилась после операции на мениске. На восстановление ей понадобилось 9 месяцев.