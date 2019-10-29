Каратистка Анна Сокк завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата мира

В столице Чили завершился молодежный чемпионат мира по карате, на котором успешно выступила эстонская спортсменка Анна Сокк, передает Rus.Err.ee.
20-летняя воспитанница таллиннского клуба "Будо", выступающая в весовой категории до 55 килограммов, выиграла на турнире в Сантьяго пять схваток из шести, завоевав бронзовую медаль.
Всего в этой весовой категории выступали 44 каратистки.
Для Анны Сокк успех в Сантьяго стал наградой за большую работу, которую она проделала после того, как восстановилась после операции на мениске. На восстановление ей понадобилось 9 месяцев.