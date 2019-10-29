Вт, 29.10.2019
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Каратистка Анна Сокк завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата мира

Каратэ. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Luhamaa

В столице Чили завершился молодежный чемпионат мира по карате, на котором успешно выступила эстонская спортсменка Анна Сокк, передает Rus.Err.ee.

20-летняя воспитанница таллиннского клуба "Будо", выступающая в весовой категории до 55 килограммов, выиграла на турнире в Сантьяго пять схваток из шести, завоевав бронзовую медаль.

Всего в этой весовой категории выступали 44 каратистки. 

Для Анны Сокк успех в Сантьяго стал наградой за большую работу, которую она проделала после того, как восстановилась после операции на мениске. На восстановление ей понадобилось 9 месяцев.

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