Позорные столбы возвращаются: юрист ведет в соцсети страницу, на которой публикует данные должников

Сеть позволяет донести информацию до максимального количества людей, и эта информация способна серьезно испортить человеку жизнь. В Эстонии есть Закон о защите личных данных, есть и принятая к использованию директива ЕС, значительно ограничивающая право на публикацию информации о других людях. Но…

На днях в редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который прислал ссылку на страницу в социальной сети. На ней вывешен список людей, в отношении каждого из которых вынесено судебное решение о погашении долгов. Личные коды автор страницы замазал, однако к безликим постановлениям добавил фотографии самих должников, явно скопированные с их страниц в соцсетях.

«Насколько законна такая деятельность», - задал вопрос читатель. А действительно, насколько, задумались и мы, после чего обратились в Инспекцию по защите данных, которая в нашей стране регулирует данный вопрос и при необходимости вмешивается в происходящее.

Сигне Хейберг, пресс-секретарь департамента, объяснила: «Разглашать информацию о задолженностях человека можно, если у получающего такую информацию человека имеется установленный оправданный интерес, а справедливость данных о долгах и передача данных зарегистрированы». С одной стороны, наличие долгов доказывают постановления судов, которые рассмотрели дело по существу и пришли к выводу, что долг имеется и его нужно вернуть. С другой стороны, есть и интерес – хорошо бы заранее знать, что конкретный человек не очень дисциплинирован, а потому иметь с ним дело нужно с осторожностью. Но, с третьей стороны, где регистрируется такая передача данных, сопровождающаяся личными фотографиями? Очевидно, что нигде.

Представитель инспекции уточняет, что при передаче данных ограниченному кругу людей в интернете перечисленные выше требования невозможно выполнить, поэтому такую информацию о долгах можно передавать только с согласия самого человека. В данном конкретном случае можно с уверенностью сказать, что ни у кого из попавших в список автор страницы разрешения не спрашивал, поскольку трудно представить человека, который добровольно согласился бы обнародовать о себе такие факты, сопроводив их веселенькими «фотками» из «Фейсбука».

Между тем, человек может потребовать запрета на публикацию этих данных, правда, для этого должна иметься веская причина: «Если речь идет об очернении или нанесении вреда репутации, человек может потребовать защиты своих прав в суде, в том числе, предъявив требование о возмещении возможного ущерба, прекращении публикации данных, а также запрете на дальнейшую публикацию данных», - говорит инспекция. В таком случае возникает вопрос: является ли очернением и нанесением вреда репутации сообщение о том, что вы не платите по счетам и не стремитесь гасить свои долги, даже когда этого потребовал суд?

А что сама инспекция? «В любом случае Инспекция по защите данных не вмешивается в частно-правовые отношения, в том числе в отношения, возникающие в СМИ и социальных сетях, в которых противопоставляются приватность и свобода слова, и если у людей есть возможность для защиты своих прав, - объяснила представитель учреждения. - Частно-правовые отношения инспекция расследует лишь в приведенных выше случаях, когда необходимо быстрое вмешательство и в случаях, когда такое расследование представляет общественный интерес». Говоря проще – если ваше фото используют на странице, предлагающей, например, интим-услуги, а вы к ним отношения не имеете, или вас еще как-то порочат, то инспекция вмешаться может, но не в случае, если речь идет о долгах, которые у вас действительно есть.

Обратились мы за комментарием и к нескольким юристам, однако все они как один ссылаются на то, что новая версия Закона о защите личных данных вступила в силу всего год назад и пока неясно, как этот правовой документ вообще регулирует разглашение личных данных.

«Есть много туманных моментов, которые можно прояснить лишь при наличии судебных решений по подобным делам, но их пока нет, поэтому нужно исходить скорее из интуитивного понимания закона, - объяснил один из юристов. – Понятно, что частные лица должны решать свои споры в суде. Инспекция или какой-то другой контролирующий орган здесь помочь не смогут. Ясно, что закон требует согласия человека на публикацию его фотографий и данных о нем, но есть уточнение о наличии общественного интереса, который развязывает руки при публикации данных, хотя бы тех же должников или алиментщиков, которые могут представлять угрозу для кого-то еще».