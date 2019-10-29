Трое российских биатлонистов могyт покинуть страну и перебраться в Евросоюз

«Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнёры, внутрикомандная сплочённость, весёлый коллектив! Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса», — приводит слова Оськина News.ru.