Спасатели: наличие невидимого врага в помещении определит только датчик угарного газа

В прошлом году от угарного газа погибли девять человек, трое из них – дети. От угарного газа пострадали и обратились к врачу за помощью 228 человек.

По своим свойствам угарный газ, или монооксид углерода (CO), представляет собой не имеющий цвета, запаха и вкуса отравляющий газ и распространяется совершенно незаметно для человека. Чаще всего при пожарах люди погибают именно вследствие вдыхания отравляющего дыма. Угарный газ образуется в результате неполного сгорания и очень опасен для людей и животных. В домах и квартирах основной причиной возникновения угарного газа является рано закрытая печная заслонка, плохо отрегулированная газовая плита или газовый бойлер с плохой тягой. Причиной возникновения угарного газа может оказаться даже пригоревшая на плите еда.

«Газовые приборы должен регулярно проверять сертифицированный специалист. Стоит помнить, что в помещении с газовым оборудованием любой ремонт, будь это замена двери в ванную комнату или вытяжка воздуха на кухне, которые меняют движение воздуха, могут повлечь серьезные последствия», - сказала руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителя и технического надзора.

Первые симптомы отравления угарным газом могут проявиться в виде пульсации в висках, сонливости, слабости, головной боли, потери равновесия, тошноты и рвоты. Длительное пребывание в помещении с высокой концентрацией угарного газа обостряет хронические заболевания. Люди со слабым здоровьем, пожилые и дети особенно чувствительны и поэтому попадают в группу риска.

Угарный газ не имеет вкуса, цвета или запаха, поэтому датчик дыма не способен его обнаружить. Наличие угарного газа в помещении поможет определить только специальный датчик. Дымовой датчик не распознает угарный газ, так как он срабатывает на видимый дым, а об утечке газа даст знать датчик газа.

С 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка. Прежде всего к таким установкам относятся работающие на газе водонагреватели. Датчик угарного газа становится обязательным при наличии газового отопления, однако разумно установить соответствующий датчик во всех жилых помещениях, в которых находится связанное с процессами горения оборудование, например, печь на древесном топливе, камин, плита или газовый бойлер.

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