Airbnb сказал "нет" Паттайе, Барселоне и Нью-Йорку. Чем их заменили?

Эксперты портала для путешественников прогнозируют стремительный рост интереса к менее известным и экологически сознательным направлениям по всему миру. Это подтолкнуло их составить список лучших незаезженных маршрутов, которые станут более популярными среди туристов в следующем году. Кроме того, многие из них готовятся к крупным событиям и мероприятиям, представляющим интерес для туристов, пишет Turizm.

Итак, в рейтинг Airbnb вошел испанский Бильбао. Число бронирований жилья, по данным Airbnb, за последний год в этом городе выросло в четыре раза. Эксперты особо выделают превращение Бильбао из промышленного города в процветающий культурный центр. Путешественников здесь ждет смесь захватывающей дух архитектуры, незабываемых городских пейзажей и потрясающая местная кухня. В следующем году Бильбао также станет популярным местом для любителей спорта: в городе пройдут матчи Чемпионата Европы по футболу.

Другое примечательное направление — Бурирам в Таиланде. В этой сельской провинции находятся ценные реликвии Кхмерской империи. Самой известной из них является невероятный комплекс Фаном Рунг, который по величине сравним разве что со знаменитым памятником Ангкор Ват в Камбодже. Для любителей спорта в 2018 году здесь состоялось первое мероприятие по мотогонкам MotoGP на международном автодроме Чанг. В марте следующего года в Бурирам вновь ждут всех любителей мотогонок. Эксперты добавляют, что за последнее время спрос на жилье для туристов в провинции вырос в три с половиной раза.

Другое вошедшее в топ-20 направление — американский город Милуоки на севере страны. Эта историческая жемчужина на берегу озера Мичиган часто привлекает туристов. Однако в последние годы Airbnb фиксирует рост бронирований проживания более чем в семь раз. Милуоки будет интересен туристам благодаря большому количеству баров и ресторанов и множеству культурных достопримечательностей.

В топ-20 направлений на 2020 год эксперты Airbnb также включили: