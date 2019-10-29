Вт, 29.10.2019
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  • "Реал", "Барселона", "Атлетико"? Златан Ибрагимович возвращается в Европу

"Реал", "Барселона", "Атлетико"? Златан Ибрагимович возвращается в Европу

Златан Ибрагимович

ФОТО: Medianews Group/Pasadena Star-Ne/ZUMAPRESS.com

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию.

«Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», — сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.

Швед выступал за «Барселону» c 2009 по 2011 год.

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