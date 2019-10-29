"Реал", "Барселона", "Атлетико"? Златан Ибрагимович возвращается в Европу

«Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», — сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.
Швед выступал за «Барселону» c 2009 по 2011 год.
Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA— ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию.
«Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь», — сказал Ибрагимович в сторис инстаграма.
Швед выступал за «Барселону» c 2009 по 2011 год.
Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA— ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019