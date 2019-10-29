Украина объявила о начале разведения войск в поселке Золотое

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил противоборствующих сторон в поселке Золотое Луганской области. "До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник, 29 октября, передает Deutsche Welle.
По словам министра, вслед за Золотым и установлением в этом поселке режима прекращения огня разведение сил противоборствующих сторон произойдет в Петровском, и процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специально мониторинговой миссии ОБСЕ. Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии.
Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родион Мирошник подтвердил начало отвода войск от линии соприкосновения. "Разведение в Золотом началось! В 13:03 была зафиксирована белая сигнальная ракета со стороны ВСУ. В 13:04 - выпущена ответная ракета со стороны ЛНР. Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения", - написал он в своем канале в Telegram.
Между тем сепаратисты обвинили украинских военных в обстреле поселка Петровское, где разведение сил должно начаться позже. "В 12:10 со стороны населенного пункта Старогнатовка по населенному пункту Петровское выпущено 10 мин калибра 60 мм и 29 гранат из станкового гранатомета", - заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Контактная группа по Донбассу 1 октября договорилась об отводе вооружений противоборствующих сторон на пилотных участках в Золотом и Петровском. На отвод вооружений отводилось три дня, а 11 октября было объявлено крайним сроком. Тем не менее, разведение сил было сорвано. Киев и сепаратисты возложили друг на друга ответственность за это. В результате вооруженного конфликта в Донбассе погибло уже более 13 тысяч человек.