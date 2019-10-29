ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию "Новой газете" и ее сотруднику

В решении суда указывается, что дело касается статьи "Папа Омский, или Колокол в маске", опубликованной в газете 25 августа 2005 года. В ней автор критикует Леонида Полежаева, занимавшего пост омского губернатора. В дальнейшем Полежаев подал на газету в суд, обвинив ее в клевете. Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.

Издание и журналист попросили ЕСПЧ рассмотреть это дело, и суд пришел к выводу, что в их случае действительно была нарушена статья 10 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В решении ЕСПЧ отмечается, что в прошлом этот суд уже выявлял похожие нарушения статьи 10 российскими судебными властями, потому что российские суды не придерживались стандартов своей правоприменительной практики по поводу свободы прессы.

В данном случае, по мнению ЕСПЧ, российские суды, рассматривавшие дело "Новой газеты", не смогли придерживаться стандартов, которые бы соответствовали принципам, закрепленным в статье 10 ЕКПЧ.