Абсурд: в Рийгикогу рассматривается важный законопроект, авторство которого никто не признает

Если практика законотворчества Эстонии подразумевает, что до поступления на рассмотрение в Рийгикогу проект проходит круг согласования в других государственных учреждениях и заинтересованных группах под руководством какого-либо из министерств, то в случае проекта 101SE ничего этого не было. Более того, никто не признатся, что написал этот проект, а его разработчики нигде не упоминаются.

О содержании законопроекта ходит много разговоров. Речь идет об изменениях в Коммерческом кодексе, Законе о сертификации и Законе о нотариальных сборах, которые направлены на то, чтобы оттолкнуть нотариусов от процесса отчуждения паев в паевых товариществах - то есть о восстановлении ситуации двадцатилетней давности, когда для отчуждения было достаточно решения правления.

5 сентября EstVCA, Startup Estonia и другие зонтичные организации стартап-компаний и инвесторов впервые направили в Министерство юстиции и правовую комиссию Рийгикогу письмо, где предлагается такая поправка.

Само Министерство юстиции уже давно занимается ревизией юридических прав коммерческих объединений, которая предусматривает и некоторое смягчение нотариальных процедур: так, нотариальное заверение будет заменено нотариальным удостоверением акционеров или цифровой подписью.

Однако стартапы сочли это изменение недостаточным и захотели убрать эти интересные моменты из обычной процедуры рассмотрения большого проекта и в срочном порядке представить их на рассмотрение непосредственно в Рийгикогу. Им это удалось при помощи нескольких известных юридических фирм.

Правовая комиссия Рийгикогу начала обсуждать этот вопрос 7 октября, а затем адвокат юридической фирмы Sorainen Тоомас Прангли объявил, что участники сами представят комиссии необходимые проекты поправок, а также пояснительный меморандум. Всего две недели спустя комиссия инициировала законопроект 101SE. Но кто автор и заказчик законопроекта, по сей день неясно.

Инициатор законопроекта - правовая комиссия, но она не признает, что написала его. Как и никто другой. «Законопроект не был специально составлен должностными лицами правовой комиссии, и никто из Рийгикогу не заказывал его написание», - сказала пресс-секретарь Рийгикогу Мари Кукк.

«К сожалению, мы не можем комментировать, кто является автором законопроекта правовой комиссии», - подтверждает пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.

"Мы указанный законопроект не заказывали", - заверяет и пресс-секретарь Startup Estonia Йоонас Керге.

«Законопроект не был написан по заказу EstVCA, и мы его не оплачивали, но выразили свою поддержку проекту", - сказал представитель EstVCA Кристьян Калда.

Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что Рийгикогу рассматривает законопроект, подготовленный и переданный ему частными компаниями. Исходя из этого, выходит, что заинтересованные группы привлечены к составлению не были. Также не была проведена оценка влияния и затрат. Теперь законопроект, наконец, поступает на согласование правительства.

Что хотят изменить?