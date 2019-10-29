Абсурд: в Рийгикогу рассматривается важный законопроект, авторство которого никто не признает

Правовая комиссия Рийгикогу приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Коммерческий кодекс, при этом авторство законопроекта признать не хочет никто. Однако все указывает на то, что законопроект был написан не государством, а самими предприятиями, желающими изменить закон, пишет Postimees.
Если практика законотворчества Эстонии подразумевает, что до поступления на рассмотрение в Рийгикогу проект проходит круг согласования в других государственных учреждениях и заинтересованных группах под руководством какого-либо из министерств, то в случае проекта 101SE ничего этого не было. Более того, никто не признатся, что написал этот проект, а его разработчики нигде не упоминаются.
О содержании законопроекта ходит много разговоров. Речь идет об изменениях в Коммерческом кодексе, Законе о сертификации и Законе о нотариальных сборах, которые направлены на то, чтобы оттолкнуть нотариусов от процесса отчуждения паев в паевых товариществах - то есть о восстановлении ситуации двадцатилетней давности, когда для отчуждения было достаточно решения правления.
5 сентября EstVCA, Startup Estonia и другие зонтичные организации стартап-компаний и инвесторов впервые направили в Министерство юстиции и правовую комиссию Рийгикогу письмо, где предлагается такая поправка.
Само Министерство юстиции уже давно занимается ревизией юридических прав коммерческих объединений, которая предусматривает и некоторое смягчение нотариальных процедур: так, нотариальное заверение будет заменено нотариальным удостоверением акционеров или цифровой подписью.
Однако стартапы сочли это изменение недостаточным и захотели убрать эти интересные моменты из обычной процедуры рассмотрения большого проекта и в срочном порядке представить их на рассмотрение непосредственно в Рийгикогу. Им это удалось при помощи нескольких известных юридических фирм.
Правовая комиссия Рийгикогу начала обсуждать этот вопрос 7 октября, а затем адвокат юридической фирмы Sorainen Тоомас Прангли объявил, что участники сами представят комиссии необходимые проекты поправок, а также пояснительный меморандум. Всего две недели спустя комиссия инициировала законопроект 101SE. Но кто автор и заказчик законопроекта, по сей день неясно.
Инициатор законопроекта - правовая комиссия, но она не признает, что написала его. Как и никто другой. «Законопроект не был специально составлен должностными лицами правовой комиссии, и никто из Рийгикогу не заказывал его написание», - сказала пресс-секретарь Рийгикогу Мари Кукк.
«К сожалению, мы не можем комментировать, кто является автором законопроекта правовой комиссии», - подтверждает пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.
"Мы указанный законопроект не заказывали", - заверяет и пресс-секретарь Startup Estonia Йоонас Керге.
«Законопроект не был написан по заказу EstVCA, и мы его не оплачивали, но выразили свою поддержку проекту", - сказал представитель EstVCA Кристьян Калда.
Таким образом, на данный момент можно сделать вывод, что Рийгикогу рассматривает законопроект, подготовленный и переданный ему частными компаниями. Исходя из этого, выходит, что заинтересованные группы привлечены к составлению не были. Также не была проведена оценка влияния и затрат. Теперь законопроект, наконец, поступает на согласование правительства.
Что хотят изменить?
Основная цель поправок состоит в том, чтобы изменить действующее положение, согласно которому сделки по отчуждению паев зарегистрированных в Эстонии паевых товариществ должны быть засвидетельствованы у эстонских нотариусов. Стартапы считают это требование слишком обременительным и бюрократическим и хотят отменить требование нотариального заверения, заменив его совместным решением акционеров о внесении изменений в устав.
Скептическую позицию относительно законопроекта занимает, прежде всего, Министерство юстиции.
«В Эстонии описанная в законопроекте свобода формы уже действовала, и политический выбор состоит в том, чтобы решить, эволюционировала ли Эстония из предвзятой деловой культуры двадцатилетней давности и стала ли она страной с честной деловой культурой», - сказала глава службы частного права министерства Вайке Муруметс на последнем заседании правовой комиссии.
Муруметс также отметила, что Министерство юстиции с самого начала хотело, чтобы все вопросы, поднятые в проекте, были решены в рамках общей ревизии коммерческого права.
Нотариусы, разумеется, целиком и полностью против законопроекта. «Остается неясным, какую проблему мы хотим решить? Развитие новой системы e-Notar дает возможность заключать сделки дистанционно, что в скором времени позволит совершать сделки, связанные с паями товариществ, и вовсе без приезда в Эстонию», - сказала председатель Палаты нотариусов Мерле Саар-Йохансон.
Во-вторых, она считает, что в контексте недавних скандалов с отмыванием денег в банковском секторе следует быть особенно осведомленными о рисках, которые может повлечь такая реструктуризация. «Да, мы можем исходить из предпосылки, что большинство стартапов и инвесторов действуют добросовестно и в честных целях, но, безусловно, есть те, кто видит возможность злоупотребления такой системой».
На этой неделе партия Isamaa (Отечество) также неожиданно проявила свое нерасположение к законопроекту.
«Isamaa готова решать проблему стартапов, и мы хотим, чтобы бюрократии было как можно меньше, а предпринимательская среда была ориентирована на честную конкуренцию. Изменения требуют анализа, их нельзя принимать в спешке и по частям. Мы хотим внести необходимые законодательные изменения в сотрудничестве с Министерством юстиции», - сказал Postimees председатель партии Хелир-Вальдор Сеэдер.