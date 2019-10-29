Самолетам Airbus A220 приказано летать медленнее из-за инцидентов с разваливающимися двигателями
Самолетам Airbus A220 больше не будет позволено летать на полной высоте на полной скорости, заявили канадские и европейские органы по безопасности полетов после нескольких инцидентов с двигателями этой модели.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Управление гражданской авиацией Канады (TCCA) предписали пилотам лайнеров Airbus A220 не поднимать мощность двигателя выше 94% его предельных оборотов на высоте выше 8840 метров.
Это решение связано с несколькими случаями неполадок с двигателями Pratt & Whitney, установленными на лайнеры авиакомпании Swiss, сообщает издание Коммерсант со ссылкой на Le Parisien.
За последние четыре месяца с этими двигателями случились три инцидента — в июле, сентябре и октябре. Все они пришлись на рейсы авиакомпании Swiss между Женевой и Лондоном. Во всех трех случаях от двигателей отваливались части прямо во время полета, вынуждая пилотов совершать экстренную посадку. При этом ни один из регуляторов не останавливал полеты A220 или лайнеров с двигателями Pratt & Whitney.
Сама Airbus ранее уже выпустила рекомендации не использовать двигатель этой марки на полную мощность при полете на высоте выше 8840 м. А на прошлой неделе Национальное управление безопасности перевозок США начало собственное расследование, в ходе которого регулятор попытается выяснить, не могло ли повлиять на стабильность работы двигателей недавнее обновление программного обеспечения от Pratt & Whitney.
Самолеты Airbus A220 используют, к примеру, авиакомпании airBaltic, Lufthansa, Braathens, Czech Airlines и EgyptAir.