Госчиновникам выдадут инструкции по общению с лоббистами

Прозрачное представление интересов, то есть лоббизм является нормальной частью существования общества, и в этом нет никакой коррупции. «Незаконным представление интересов становится в случае, если влияние хотят использовать в коррупционных целях», - объяснила Postimees пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик. У министерства нет данных о том, как часто представители тех или иных интересов обращаются к чиновникам, и как много из-за этого возникало проблем: «Но это тот вопрос, в случае возникновения которого стоит подумать о проведении исследования».

Министерство планирует двигаться шаг за шагом: «Прежде всего, к июню будущего года нужно выдать инструкции высокопоставленным чиновников для исключения возникновения конфликтов интересов, а также для общения с заинтересованными группами». Министерство также планирует предложить обнародовать контакты чиновников с заинтересованными группами и их представителями. Это означает, что, например, на сайте после встречи будет публиковаться информация следующего содержания:

«Имя и контакты представителя группы, чьи интересы представляются, или выдержки из обсуждения».

«Исходя из требований GRECO (Группа государств по борьбе с коррупцией – ред.), такие инструкции должны охватывать министров и политических советников, но у нас есть цель расширить их на государственных и муниципальных чиновников, в компетенции которых находится самостоятельное принятие решений, и у которых есть возможность влиять на процесс принятия решений», - сказала Мария-Элиза Туулик.

В 2017 году Postimees писал, что «GRECO признала достижения Эстонии в борьбе с коррупцией». И тогда GRECO указал на три полностью выполненных пожелания, предназначенных парламентариям: Эстония провела исследование, чтобы показать, нужно ли устанавливать парламентариям последующие ограничения по месту работы; проведена профилактика, связанная с проверкой деклараций интересов членов парламента, а также осуществляется консультирование депутатов по вопросам, связанным с этикой и конфликтами интересов. Четыре пожелания были признаны выполненными частично.