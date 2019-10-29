Архитектор: если Горхолл никому не нужен, снесите здание и постройте на его месте жилые дома

Как отметил архитектор в эфире Vikerraadio, обсуждение судьбы Горхолла стало бессмысленным, передает Rus.ERR. «Уж решите что-нибудь. Если выяснится, что жителям Эстонии такой зал не нужен – так сносите его и стройте многоквартирные дома», – сказал архитектор, добавив, что в некоторой степени было бы жаль, но ничего не поделаешь.