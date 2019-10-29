Архитектор: если Горхолл никому не нужен, снесите здание и постройте на его месте жилые дома

Длящееся годами обсуждение судьбы Горхолла не вызывает чувств, настало время что-то решить, и если жителям Эстонии здание не нужно, снесите его, призвал один из архитекторов Грохолла Райне Карп.
Как отметил архитектор в эфире Vikerraadio, обсуждение судьбы Горхолла стало бессмысленным, передает Rus.ERR. «Уж решите что-нибудь. Если выяснится, что жителям Эстонии такой зал не нужен – так сносите его и стройте многоквартирные дома», – сказал архитектор, добавив, что в некоторой степени было бы жаль, но ничего не поделаешь.
По мнению Райне Карпа, Горхолл - хорошее место для оперного театра, однако, будучи человеком практичным, он опасается, что из этой идеи ничего не выйдет: «В Горхолле нет сцены, подходящей для оперного театра».