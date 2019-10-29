Вт, 29.10.2019
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  • Архитектор: если Горхолл никому не нужен, снесите здание и постройте на его месте жилые дома

Архитектор: если Горхолл никому не нужен, снесите здание и постройте на его месте жилые дома

Таллиннский горхолл.

ФОТО: Tairo Lutter

Длящееся годами обсуждение судьбы Горхолла не вызывает чувств, настало время что-то решить, и если жителям Эстонии здание не нужно, снесите его, призвал один из архитекторов Грохолла Райне Карп.

Как отметил архитектор в эфире Vikerraadio, обсуждение судьбы Горхолла стало бессмысленным, передает Rus.ERR. «Уж решите что-нибудь. Если выяснится, что жителям Эстонии такой зал не нужен – так сносите его и стройте многоквартирные дома», – сказал архитектор, добавив, что в некоторой степени было бы жаль, но ничего не поделаешь.

По мнению Райне Карпа, Горхолл - хорошее место для оперного театра, однако, будучи человеком практичным, он опасается, что из этой идеи ничего не выйдет: «В Горхолле нет сцены, подходящей для оперного театра».

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