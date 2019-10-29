Начинается реконструкция культурного центра «Сальме».

Но, как подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, осуществляющаяся реконструкция продиктована не только потребностями театра. Новые технические решения, которые появятся в здании, расширят возможности центра культуры и после его возвращения к основной функции.

На время работ на разных временных площадях и в помещениях центра, не затрагиваемых реконструкцией, продолжится деятельность кружков по интересам.

На первом этапе будет заменено покрытие крыши, целостной реконструкции подвергнется третий этаж, где появятся два зрительных зала типа "черная коробка", обновится техника большого зрительного зала, будут созданы помещения для актеров и вспомогательного персонала. Реконструкции подвергнутся также лестничные клетки. Черные коробки, согласно проекту, легко будут преобразовываться в бальные залы.

Срок окончания работ 10 августа 2020 года. Стоимость их, включая мебель и технику сцены, - 3 602 000 евро.