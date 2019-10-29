В Эстонию на учения НАТО прибыли британские вертолеты

"Главной задачей вертолетов в Эстонии станет поддержка проходящей службу в Эстонии боевой группы союзников на учениях Tractable", - отметили в пресс-службе.

Главный штаб Сил обороны не сообщает, сколько прибыло вертолетов AW159 Wildcat, но отмечает, что в ближайшие дни ожидается прибытие еще трех штурмовых вертолетов AH-64 Apache, которые останутся в Эстонии на две недели.

Вертолеты совершат ознакомительные полеты над всей Эстонией, в том числе в регионе Таллина как днем, так и в темное время суток, а также на низкой высоте.

Великобритания впервые направила свои вертолеты на поддержку базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО в 2018 году весной. В настоящее время в боевой группе служит более тысячи военнослужащих, в основном британцы.

В понедельник в Эстонию прибыла первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger. Всего ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.

Учения Tractable состоятся в конце октября-начале ноября и пройдут в Эстонии впервые.