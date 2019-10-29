Банки переманивают к себе госчиновников высокими зарплатами

Лайд подтвердил, что за последние пару лет около десяти их сотрудников перешли на работу в банковский сектор: по его словам, банки в рамах темы отмывания денег очень явно заинтересованы в работниках как Налогово-таможенного департамента, так и Департамента полиции и погранохраны и других государственных структур, пишет Äripäev.