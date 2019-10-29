Вт, 29.10.2019
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Банки переманивают к себе госчиновников высокими зарплатами

TALLINN, EESTI 29JAN18. Pildil Valdur Laid tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Банки привлекают чиновников в подразделения по борьбе с отмыванием денег. «Мы уже поняли, что являемся целью для банков», - сказал глава Налогового-таможенного департамента Вальдур Лайд.

Лайд подтвердил, что за последние пару лет около десяти их сотрудников перешли на работу в банковский сектор: по его словам, банки в рамах темы отмывания денег очень явно заинтересованы в работниках как Налогово-таможенного департамента, так и Департамента полиции и погранохраны и других государственных структур, пишет Äripäev.

"Несомненно, частный сектор способен платить более высокую зарплату, это не может быть ни для кого сюрпризом. Особенно если им нужно заполнять рабочие места", - объяснил Лайд одну из причин смены места работы.

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