Банки переманивают к себе госчиновников высокими зарплатами

Банки привлекают чиновников в подразделения по борьбе с отмыванием денег. «Мы уже поняли, что являемся целью для банков», - сказал глава Налогового-таможенного департамента Вальдур Лайд.
Лайд подтвердил, что за последние пару лет около десяти их сотрудников перешли на работу в банковский сектор: по его словам, банки в рамах темы отмывания денег очень явно заинтересованы в работниках как Налогово-таможенного департамента, так и Департамента полиции и погранохраны и других государственных структур, пишет Äripäev.
"Несомненно, частный сектор способен платить более высокую зарплату, это не может быть ни для кого сюрпризом. Особенно если им нужно заполнять рабочие места", - объяснил Лайд одну из причин смены места работы.
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