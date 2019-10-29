Вт, 29.10.2019
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Авария трубопровода изменит организацию движения на улице Техника

Дорожное покрытие

ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

В связи с аварийными работами на поврежденном трубопроводе сегодня вечером возле дома на Техника,71 с шести часов вечера будет открыто только по одной полосе движения в каждом направлении. 

Обе полосы движения будут закрыты начиная с 6 часов вечера 30 октября для проведения послеаварийных работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения следовать временным дорожным знакам и, если возможно, выбирать альтернативный маршрут вождения.

Компания приносит свои извинения за неудобства и планирует возобновить нормальное движение в кратчайшие сроки.

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