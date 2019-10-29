Смотрите эскиз: так будет выглядеть обновленный Tartu Kaubamaja

«Мы предложили решение, которое исходит из окружающего городского пространства и динамики здания. После возведения четвертого этажа высота здания, по сравнению с нынешней, не увеличится, а новая брутто-площадь центра составит около 6400 квадратных метров», - сказала исполнительный директор центра Tartu Kaubamaja Кристель Лийвапуу.

Эскиз. ФОТО: DAGOpen OÜ

Лийвапуу добавила, что основная цель строительства четвертого этажа – предложить жителям и гостям города новую интересную среду в сердце Тарту и лучший вид на город. «Мы вернем на границу Старого города двускатные крыши и создадим возможность круглогодично наслаждаться видом на Тарту. Это современное хорошо продуманное архитектурное решение, которое прекрасно дополняет существующее здание», - отметила Лийвапуу.

Авторами архитектурного решения четвертого этажа являются архитекторы Dagopen OÜ Яан Кууземетс, Эрко Лухаару и Анне Вингисаар.