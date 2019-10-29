Смотрите эскиз: так будет выглядеть обновленный Tartu Kaubamaja

Завершен эскизный проект центра Tartu Kaubamaja, согласно которому в соответствии с утвержденной в 2016 году детальной планировкой планируется построить четвертый этаж здания. 29 октября эскизный проект обсудила комиссия по развитию и планированию городского совета Тарту.
«Мы предложили решение, которое исходит из окружающего городского пространства и динамики здания. После возведения четвертого этажа высота здания, по сравнению с нынешней, не увеличится, а новая брутто-площадь центра составит около 6400 квадратных метров», - сказала исполнительный директор центра Tartu Kaubamaja Кристель Лийвапуу.
Лийвапуу добавила, что основная цель строительства четвертого этажа – предложить жителям и гостям города новую интересную среду в сердце Тарту и лучший вид на город. «Мы вернем на границу Старого города двускатные крыши и создадим возможность круглогодично наслаждаться видом на Тарту. Это современное хорошо продуманное архитектурное решение, которое прекрасно дополняет существующее здание», - отметила Лийвапуу.
Авторами архитектурного решения четвертого этажа являются архитекторы Dagopen OÜ Яан Кууземетс, Эрко Лухаару и Анне Вингисаар.
В 2016 году городской совет Тарту утвердил детальную планировку центра Tartu Kaubamaja, которая допускает строительство четвертого этажа здания и открытие расположенной на крыше террасы с видом на театр «Ванемуйне». Точное время и стоимость строительства четвертого этажа определятся после завершения архитектурного проекта.