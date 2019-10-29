В смерти погибшей в бассейне турецкого отеля россиянки Алисы обвинили ее мать

Как рассказал отец погибшей девочки и супруг женщины, его жену назвали обвиняемой второй степени. Он объяснил, что по турецкому законодательству есть возможность в рамках одного дела привлекать несколько обвиняемых. "То есть основной – это отель, его сотрудники. И есть вторая степень с аргументацией, что мать не доглядела за своим ребенком", - сказал Андрей Лейкуцис.

Он пояснил, что если вина его жены будет доказана, то рассчитывать на финансовые выплаты в рамках гражданских исков на территории Турции уже не придется.