В смерти погибшей в бассейне турецкого отеля россиянки Алисы обвинили ее мать

Мать 12-летней российской девочки, утонувшей летом этого года в гостиничном бассейне на курорте Бодрум в Турции, стала одной из обвиняемых в этом деле. Суд Турции принял решение о том, чтобы включить Наталью в список обвиняемых, сообщает портал 47news со ссылкой на Рен-ТВ.
Как рассказал отец погибшей девочки и супруг женщины, его жену назвали обвиняемой второй степени. Он объяснил, что по турецкому законодательству есть возможность в рамках одного дела привлекать несколько обвиняемых. "То есть основной – это отель, его сотрудники. И есть вторая степень с аргументацией, что мать не доглядела за своим ребенком", - сказал Андрей Лейкуцис.
Он пояснил, что если вина его жены будет доказана, то рассчитывать на финансовые выплаты в рамках гражданских исков на территории Турции уже не придется.
Трагедия произошла 18 августа 2019 года в турецком Бодруме. Двенадцатилетняя Алиса из города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области РФ купалась в бассейне отеля, когда ее руку внезапно затянуло в трубу насоса. Вытащить ребенка из-под воды удалось не сразу - отдыхающим пришлось выламывать кусок конструкции, в которую засосало руку. Девочку доставили в клинику города Денизли, туда же вылетели специалисты из Петербурга. Спасти ребенка не удалось - сердце Алисы остановилось через 10 дней после происшествия в бассейне.