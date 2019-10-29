Минюст: большинство коррупционных преступлений совершается в госсекторе

По данным Министерства юстиции, большая часть совершенных в прошлом году 378 коррупционных преступлений приходится на государственный сектор.
В 2018 году больше всего коррупционных преступлений было совершено в государственном секторе, за которым по частотности такого вида преступлений следует частный сектор, а затем - местные самоуправления, сообщила во вторник BNS пресс-секретарь министерства Мариа-Элиза Туулик.
По данным министерства, более половины случаев таких преступлений в самоуправлениях были связаны со взятками или нарушением ограничений сделок.
"За девять месяцев этого года зарегистрировано 64 коррупционных преступления",- сказала Туулик.
Под руководством Минюста для предупреждения конфликта интересов подготовлена серия курсов в интернете, они созданы для более чем 100 000 работников публичного сектора.