Вт, 29.10.2019
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Минюст: большинство коррупционных преступлений совершается в госсекторе

EV Justiitsministeerium.

ФОТО: Toomas Huik

По данным Министерства юстиции, большая часть совершенных в прошлом году 378 коррупционных преступлений приходится на государственный сектор.

В 2018 году больше всего коррупционных преступлений было совершено в государственном секторе, за которым по частотности такого вида преступлений следует частный сектор, а затем - местные самоуправления, сообщила во вторник BNS пресс-секретарь министерства Мариа-Элиза Туулик.

По данным министерства, более половины случаев таких преступлений в самоуправлениях были связаны со взятками или нарушением ограничений сделок.

"За девять месяцев этого года зарегистрировано 64 коррупционных преступления",- сказала Туулик.

Под руководством Минюста для предупреждения конфликта интересов подготовлена серия курсов в интернете, они созданы для более чем 100 000 работников публичного сектора.

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