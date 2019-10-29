Прокуратура Эстонии возбудила уголовное расследование в отношении Swedbank
Сегодня стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных, пишет Postimees.
По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.
По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», - отметила Нурм.
На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.
Руководство отстранили еще до начала расследования
17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс.
В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Китом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.
На вопрос, были ли трудовые отношения с ним прекращены в связи с июльским криминальным производством, Китт ответил, что не хочет это комментировать. «Я думаю, что на эти вопросы мог бы ответить сам Swedbank», - сказал Китт.
На уточняющий вопрос, встречался ли он с прокуратурой или с Центральной криминальной полицией, Китт также ответил, что это лучше спросить у банка.
Грозит гигантский штраф
Сегодня финансовые инспекци Эстонии и Швеции также объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы решить, должен ли банк быть оштрафован или нет.
Таким образом, инспекция дала четкий сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двухкратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил.
Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон или 4,10 миллиарда евро, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон или 410 миллионов евро.
Финансовая инспекция Эстонии также приняла решение об открытии производства в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.