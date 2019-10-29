Прокуратура Эстонии возбудила уголовное расследование в отношении Swedbank

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», - отметила Нурм.

На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.

Руководство отстранили еще до начала расследования

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс.

В конце сентября было подтверждено, что трудовые отношения с Китом и Таммевялья, а также с нынешним руководителем отдела банкинга частных лиц Кайе Метсла будут прекращены.

На вопрос, были ли трудовые отношения с ним прекращены в связи с июльским криминальным производством, Китт ответил, что не хочет это комментировать. «Я думаю, что на эти вопросы мог бы ответить сам Swedbank», - сказал Китт.

На уточняющий вопрос, встречался ли он с прокуратурой или с Центральной криминальной полицией, Китт также ответил, что это лучше спросить у банка.

Грозит гигантский штраф

Сегодня финансовые инспекци Эстонии и Швеции также объявили о начатом против Swedbank производстве. Шведская фининспекция заявила, что в ходе расследования деятельности Swedbank обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы решить, должен ли банк быть оштрафован или нет.

Таким образом, инспекция дала четкий сигнал о том, что в расследовании есть успехи. Согласно шведскому законодательству, возможные штрафы составляют от 10 процентов годового дохода Swedbank до двухкратной суммы прибыли, заработанной с нарушением правил.

Общий доход Swedbank в прошлом году составил 44,2 миллиарда шведских крон или 4,10 миллиарда евро, что означает, что штраф, основанный на цифрах 2018 года, может составить 4,42 миллиарда крон или 410 миллионов евро.