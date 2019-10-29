Департамент возбудил надзорное производство в связи с масштабным блэкаутом в Выру

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента, отметив, что целью делопроизводства является выяснение как причин отключения электричества и его возможных последствий, так и определение, не стало ли это происшествие нарушением Закона о рынке электроэнергии.

«Речь идет о масштабном отключении электричества, которое создало исключительно трудную ситуацию. Первостепенной задачей департамента является выяснение, можно ли было избежать возникновения такой ситуации и не было ли это происшествие нарушением Закона о рынке электроэнергии», - сообщил генеральный директор департамента конкуренции Мярт Отс.