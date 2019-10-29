Галерея: Elektrilevi восстановил подачу тока для 57 000 потребителей

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что во вторник

Elektrilevi вело аварийно-ремонтные работы на тех линиях, которые питают электричеством учреждения, оказывающие жизненно важные услуги, а также школы и детские сады.

«Мы восстановили подачу электроэнергии в целом ряде школ, детских садов и учреждений, оказывающих важнейшие услуги населению. Работа продолжается на нескольких линиях, и мы заверяем, что к утру среду все школы и детские сады вновь будут снабжены электричеством», - сообщил руководитель центра управления Elektrilevi Юри Клаассен.

Elektrilevi с вечера воскресенья занимается ликвидацией последствий шторма в электросетях.

В Пыльваском уезде ждут своей очереди на восстановление энергоснабжения 3500 клиентов, в Выруском уезде — 1600, в Вильяндиском 1300, в Тартуском 700 и Валгаском 700.

Электрики обещают восстановить подачу тока большинству потребителей в течение двух суток, однако предупреждают, что эта работа может потребовать больше времени, может, до конца недели.