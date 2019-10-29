Вт, 29.10.2019
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Мужчина без водительских прав угнал автомобиль

Вчера в полицию сообщили, что ранее наказанный за подобные деяния 25-летний мужчина без водительских прав самовольно воспользовался легковым автомобилем Auidi.

ФОТО: Sander Ilvest

Вчера в полицию сообщили, что ранее наказанный за подобные деяния 25-летний мужчина без водительских прав самовольно воспользовался легковым автомобилем Auidi, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Лийви Рейнхольд, легковой автомобиль, по первоначальным обстоятельствам, был припаркован во дворе предприятия, однако его двери были не закрыты и ключи находились в салоне.

«Подозреваемый был задержан после часа ночи. Сколько он ездил на автомобиле и другие подробности выяснятся в ходе расследования», - сказала она.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей самовольное использование вещи.

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