Вт, 29.10.2019
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  • Видео: при столкновении автомобилей в Ляэнемаа пострадали три человека

Видео: при столкновении автомобилей в Ляэнемаа пострадали три человека
Дополнено в 19.47

В аварии, произошедшей в деревне Саунья в Ляэнемаа, пострадали три человека, передает Postimees.

В 18.33 в полицию сообщили об аварии на 63-м километре шоссе Таллинн-Хаапсалу. Столкнулись два легковых автомобиля Audi A4 и Isuzu D-Max. По первоначальным данным, в аварии пострадали три человека, 29-летний водитель Audi получил тяжелые повреждения, его доставили в больницу. Также пострадал 68-летний водитель Isuzu и 67-летняя пассажирка.

Точные обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия нарушено движение и регулируется полицией, участников движения в тех краях просят запастись терпением и временем и следовать распоряжением полицейского.

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