Видео: при столкновении автомобилей в Ляэнемаа пострадали три человека

В 18.33 в полицию сообщили об аварии на 63-м километре шоссе Таллинн-Хаапсалу. Столкнулись два легковых автомобиля Audi A4 и Isuzu D-Max. По первоначальным данным, в аварии пострадали три человека, 29-летний водитель Audi получил тяжелые повреждения, его доставили в больницу. Также пострадал 68-летний водитель Isuzu и 67-летняя пассажирка.