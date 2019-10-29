Галерея: трактор с прицепом вылетел в кювет, прицеп опрокинулся на бок

Во вторник около двух часов дня на втором километре шоссе Сууре-Яани-Навести в волости Пыхья-Сакала, деревня Лыхавере, произошла авария, в ходе которой трактор с прицепом съехал в кювет. Прицеп упал на бок, передает Sakala.