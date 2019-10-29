Вт, 29.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Галерея: трактор с прицепом вылетел в кювет, прицеп опрокинулся на бок

Галерея: трактор с прицепом вылетел в кювет, прицеп опрокинулся на бок

Во вторник около двух часов дня на втором километре шоссе Сууре-Яани-Навести в волости Пыхья-Сакала, деревня Лыхавере, произошла авария, в ходе которой трактор с прицепом съехал в кювет. Прицеп упал на бок, передает Sakala.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Sakala Кенно Соо, трактор, по первоначальным данным, пытался избежать столкновения с легковым автомобилем.

Водитель трактор пытался держаться ближе к краю дороги, однако трактор с прицепом съехал в кювет. Прицеп упал на бок, а трактор остался на колесах. Первоначальных данных о создавшем опасную ситуацию автомобиле нет.

Прицеп подняли с помощью ковшового погрузчика.

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