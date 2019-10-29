Илону Маску придется предстать перед судом за обвинения в педофилии в адрес британского спелеолога

Заседание по делу состоится в декабре, передает Bloomberg . Присяжным предстоит решить, проявил ли Маск халатность в том, что не проверил свои обвинения в адрес Ансворта.

Напомним, в июле прошлого года Маск опубликовал в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в интервью телекомпании CNN назвал субмарину, с помощью которой Маск предлагал спасти из пещеры детей, "пиар-трюком" и выразил уверенность в ее бесполезности, предложив Маску "засунуть его субмарину туда, где будет больно". Доставленная в Таиланд субмарина в итоге так и не была использована для спасения школьников.

Основатель SpaceX и Tesla тогда не представил каких-либо доказательств своих утверждений в отношении Ансворта, а потом заочно извинился перед ним в Twitter. Однако впоследствии он неоднократно публично повторил свои обвинения в адрес британца, который в итоге подал иск в суд в сентябре 2018 года.