Илону Маску придется предстать перед судом за обвинения в педофилии в адрес британского спелеолога

Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о прекращении дела по иску британского дайвера и спелеолога Вернона Ансворта, которого Маск несколько раз назвал педофилом во время прошлогодней операции по спасению группы школьников, застрявших в тайской пещере Тхам Луанг, передает Newsru.com.
Заседание по делу состоится в декабре, передает Bloomberg. Присяжным предстоит решить, проявил ли Маск халатность в том, что не проверил свои обвинения в адрес Ансворта.
Напомним, в июле прошлого года Маск опубликовал в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в интервью телекомпании CNN назвал субмарину, с помощью которой Маск предлагал спасти из пещеры детей, "пиар-трюком" и выразил уверенность в ее бесполезности, предложив Маску "засунуть его субмарину туда, где будет больно". Доставленная в Таиланд субмарина в итоге так и не была использована для спасения школьников.
Основатель SpaceX и Tesla тогда не представил каких-либо доказательств своих утверждений в отношении Ансворта, а потом заочно извинился перед ним в Twitter. Однако впоследствии он неоднократно публично повторил свои обвинения в адрес британца, который в итоге подал иск в суд в сентябре 2018 года.
Как пишет The Verge, из опубликованных ранее судебных документов следует, что Маск нанял частного детектива, чтобы тот изучил прошлое Ансворта. Этот детектив оказался бывшим преступником. Как писал Маск в письме журналисту BuzzFeed, Ансворт, по его данным женился в Таиланде на 12-летней девочке. Сам Ансворт утверждал, что детектив Маска не сообщал ничего подобного бизнесмену. По словам Ансворта, свою жену он встретил в Лондоне, и ей тогда было 32 года.