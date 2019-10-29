Министр юстиции Аэг не поддерживает досрочное освобождение госизменника Симма

«Не опасаясь за то, что меня обвинят во влиянии на суд, считаю необходимым однозначно заявить, что я не поддерживаю досрочное освобождение Хермана Симма. Это решение никоим образом не соотносится с преступлениями, совершенными Херманом Симмом», — написал Аэг во вторник в Фейсбуке.

«Херман Симм более десяти лет предавал Эстонское государство. Более десяти лет он работал на Россию, которая совсем еще недавно оккупировала Эстонию, убив, бросив в застенки и сослав десятки тысяч жителей Эстонии. Досрочное освобождение такого преступника недопустимым образом задевает чувство справедливости всего нашего общества и, образно говоря, станет плевком в лицо всем тем людям, которые несут ответственность за государственную безопасность Эстонии и которые задержали государственного изменника. С юридической точки зрения это решение, может быть, и корректное, и соответствует букве закона, но с моральной точки зрения это, несомненно, будет совершенно неверный шаг», — написал Аэг в социальных сетях.