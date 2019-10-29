Вт, 29.10.2019
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  • Эстония
  • Министр юстиции Аэг не поддерживает досрочное освобождение госизменника Симма

Министр юстиции Аэг не поддерживает досрочное освобождение госизменника Симма

Херман Симм в 2006 году с президентом Арнольдом Рюйтелем.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Министр юстиции Райво Аэг не поддерживает досрочное освобождение Хермана Симма, осужденного за государственную измену.

«Не опасаясь за то, что меня обвинят во влиянии на суд, считаю необходимым однозначно заявить, что я не поддерживаю досрочное освобождение Хермана Симма. Это решение никоим образом не соотносится с преступлениями, совершенными Херманом Симмом», — написал Аэг во вторник в Фейсбуке.

5 декабря Тартуский уездный суд примет решение, освободить досрочно или нет обвиненного в государственной измене Хермана Симма. Освобождение Симма досрочно поддерживают администрация тюрьмы и прокуратура.

«Я понимаю, что ведомства направили соответствующее ходатайство, опираясь на выполнение формальных условий, предусмотренных законодательством», — отметил при этом Аэг.

«Херман Симм более десяти лет предавал Эстонское государство. Более десяти лет он работал на Россию, которая совсем еще недавно оккупировала Эстонию, убив, бросив в застенки и сослав десятки тысяч жителей Эстонии. Досрочное освобождение такого преступника недопустимым образом задевает чувство справедливости всего нашего общества и, образно говоря, станет плевком в лицо всем тем людям, которые несут ответственность за государственную безопасность Эстонии и которые задержали государственного изменника. С юридической точки зрения это решение, может быть, и корректное, и соответствует букве закона, но с моральной точки зрения это, несомненно, будет совершенно неверный шаг», — написал Аэг в социальных сетях.

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