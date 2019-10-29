Что общего у Facebook и Danske Bank? Они вошли в список компаний с наихудшей репутацией

Среди самых непопулярных компаний оказались наряду с горнодобывающим концерном Terrafame компания по уходу за престарелыми Esperi Care, финансовый концерн Danske Bank, эстонское отделение которого подозревается в отмывании денег, и Facebook, подозреваемый в злоупотреблении данными пользователей.

Плохая репутация также у почты Финляндии и компании Caruna, занимающейся продажей электроэнергии.

Среди компаний с наихудшей репутацией много организаций, с которыми рядовой гражданин контактирует практически ежедневно. В список во второй раз попала компания Attendo, предлагающая здравоохранительные услуги и уход за престарелыми. Имидж компаний в сфере ухода вообще рухнул за год в связи с многочисленными скандалами.

Репутация некоторых компаний наоборот улучшилась. Например, торговая сеть Lidl шесть лет назад была в списке фирм с наихудшей репутацией. Имидж торговой сети, однако, из года в год улучшается, и теперь она входит в список наиболее популярных.

Среди компаний с наилучшим имиджем – ряд семейных предприятий. В пятерке фирм с самой хорошей репутацией оказалось четыре семейных предприятия. Первое место занимает производитель лесозаготовительных машин Ponsse, находящийся во владении семьи Видгрен.