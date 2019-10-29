Предстоит реконструкция одной из таллиннских троп здоровья

Проект предусматривает трехметровой ширины дорожку, что значительно шире ныне существующей. Чтобы сохранить как можно больше деревьев, пришлось спроектировать ее извивающейся между ними. Длина дорожки - 2 555 метров. Покрыта она будет измельченной древесной корой в смеси с гранитной крошкой. С краю, возле бульвара Колде, появится площадка для силовых тренировок, оборудованная так, что на ней можно проводить тренировки сердечной мышцы, делать упражнения для похудения, упражнения для пожилых и пр.