Ср, 30.10.2019
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Продается кусочек истории: мыза Сулу ждет покупателя

ФОТО: KV.EE

Мыза Сулу, находящаяся на берегу речки Вигала, просто мечтает отдать тепло своего очага новым хозяевам, рассказывает Postimees

История мызы начинается в 1860 году, а находится она всего в 70 километрах от Таллинна.  

ФОТО: KV.EE

Находящееся на участке главное здание является историческим памятником и реставрировано с учетом требований Департамента охраны памятников. Поскольку при реставрации было нельзя использовать новые материалы и современные решения, это жилище выглядит так, как положено выглядеть аутентичной недвижимости. 

ФОТО: KV.EE

Сейчас в доме живет одна семья, но мызу можно использоватьдля проведения мероприятий или для сдачи внаем. Дом достаточно вместителен и удачно спланирован, поэтому с легкостью может вместить и большую семью, и прибывших издалека многочисленных гостей. 

ФОТО: KV.EE

Подробная информация об этом интересном предложении находится на странице портала недвижимости KV.EE.

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