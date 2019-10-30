Продается кусочек истории: мыза Сулу ждет покупателя

История мызы начинается в 1860 году, а находится она всего в 70 километрах от Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Находящееся на участке главное здание является историческим памятником и реставрировано с учетом требований Департамента охраны памятников. Поскольку при реставрации было нельзя использовать новые материалы и современные решения, это жилище выглядит так, как положено выглядеть аутентичной недвижимости.

ФОТО: KV.EE

Сейчас в доме живет одна семья, но мызу можно использоватьдля проведения мероприятий или для сдачи внаем. Дом достаточно вместителен и удачно спланирован, поэтому с легкостью может вместить и большую семью, и прибывших издалека многочисленных гостей.

ФОТО: KV.EE