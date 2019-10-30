Жизнь в тюремной камере: именно так выглядит эта съемная квартира

Однокомнатная квартира в курортном английском городе подвергласть жесткой критике местных жителей. Квартира площадью 31 квадратный метр сдается внаем за 1000 фунтов стерлингов - это 1150 евро в месяц! Для конкретного населенного пункта это не очень много: обеспокоило людей другое. Есть в этой квартире нечто, что никак не вяжется с представление потенциальных арендаторов об удобстве жилья.