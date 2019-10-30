Жизнь в тюремной камере: именно так выглядит эта съемная квартира

В английском городе Брайтон сдается внаем жилплощадь, цена и качество которой вызывает у пользователей интернета, а также у Postimees только смех.
Однокомнатная квартира в курортном английском городе подвергласть жесткой критике местных жителей. Квартира площадью 31 квадратный метр сдается внаем за 1000 фунтов стерлингов - это 1150 евро в месяц! Для конкретного населенного пункта это не очень много: обеспокоило людей другое. Есть в этой квартире нечто, что никак не вяжется с представление потенциальных арендаторов об удобстве жилья.
Shameful £1k-a-month flat with toilet next to the bed 'like a prison cell' up for rent in Brighton https://t.co/tSTVGcjPQH— The Sun (@TheSun) October 28, 2019
Дело в странной планировке квартиры, напрочь исключающей даже минимальную приватность. В одном помещении расположены зона отдыха, кухня и санузел. Это и послужило причиной для критики, пишет thesun.co.uk: кровать рядом с унитазом - как в тюремной камере.