Хинрикус: Кинго не справилась со своей работой, новым министром мог бы стать бизнесмен

Выступая накануне поздно вечером в эфире передачи ETV "Первая студия", Хинрикус заявил, что предыдущий министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго, ушедшая в отставку на прошлой неделе, очень мало сделала на своем посту, по сути не выполнив свою работу.

Бизнесмен считает, что подходящим на эту должность кандидатом стал бы кто-то из числа предпринимателей, однако сам он министерский пост не претендует: "У меня самого, к сожалению, сейчас хватает других дел, но я считаю, что это очень хорошая идея - найти бизнесмена, который мог бы взять на себя эту роль. Кого-то, кто любит путешествовать, говорит по-английски, помогает открывать двери и продвигает историю успеха эстонского государства и эстонского ИТ-государства".