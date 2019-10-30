Роналду может в шестой раз завоевать "Золотой мяч"

По информации Corierre della Sport, представители France Football, занимающиеся вручением награды, посетили Турин и встретились с Роналду. Отмечается, что они взяли интервью у форварда, в котором обсудили шестой «Золотой мяч» в карьере португальца.

В прошлом сезоне обладателем награды лучшему игроку стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. На этот раз он не попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Церемония состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Кроме Роналду, на награду претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.