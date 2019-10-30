Нарушающих правила водителей поставят на место: в Эстонии появится система штрафных баллов

Нарушители правил дорожного движения в пять раз чаще попадают в ДТП с погибшими и пострадавшими, чем примерные водители, в связи с чем в Эстонии введут систему штрафных баллов для борьбы с нарушителями.
Об этом сообщило в среду Министерство экономики и коммуникаций по итогам состоявшегося 29 октября заседания комиссии по вопросам дорожного движения, пишет Rus.ERR.
Проанализировав автомобильные аварии за период 2014-2018 годов, Департамент шоссейных дорог пришел к выводу, что неоднократно нарушавшие правила водители попадали в ДТП с погибшими и пострадавшими в пять раз чаще, чем примерные водители.
"Эти цифры, честно говоря, поразили, - сказал министр экономики Таави Аас. - После этого анализа мы уверены, что нужно серьезно думать о создании системы штрафных баллов".
Система штрафных пунктов, которая позволит дисциплинировать регулярных нарушителей, предусматривает, что за каждое фиксируемое нарушение, в зависимости от степени его тяжести, водитель получает определенное число пунктов, а при превышении максимально допустимой суммы пунктов водитель будет лишен водительских прав, которые впоследствии можно будет вернуть, пройдя тесты для оценки водителя и специальную реабилитационную программу.