Нарушающих правила водителей поставят на место: в Эстонии появится система штрафных баллов

Об этом сообщило в среду Министерство экономики и коммуникаций по итогам состоявшегося 29 октября заседания комиссии по вопросам дорожного движения, пишет Rus.ERR.

Проанализировав автомобильные аварии за период 2014-2018 годов, Департамент шоссейных дорог пришел к выводу, что неоднократно нарушавшие правила водители попадали в ДТП с погибшими и пострадавшими в пять раз чаще, чем примерные водители.

"Эти цифры, честно говоря, поразили, - сказал министр экономики Таави Аас. - После этого анализа мы уверены, что нужно серьезно думать о создании системы штрафных баллов".