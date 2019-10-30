Овечкин вышел на 12-е место лучших снайперов НХЛ всех времен

"Вашингтон" переиграл в гостях "Торонто" 4:3. Победную шайбу в овертайме матча забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, на счету которого в матче четыре (2+2) очка. Россиянин забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Люка Робитайла в 668 шайб.

Следующей целью для российского нападающего является результат Теэму Селянне: финн провел в НХЛ 684 гола. Рекордсменом лиги по этому показателю является Уэйн Гретцки - 894 шябы.

В этом сезоне у Овечкина 11 шайб и семь передач в 14 матчах сезона.

Также четыре очка набрал и форвард "Далласа" Александр Радулов, забросивший три шайбы и сделавший один ассист в матче против "Миннесоты" (6:3), за матч против "Дикарей" Радулов набрал столько же очков сколько за предыдущие 13 матчей, В активе Радулова после 14 встреч стало восемь (4+4) очков.

Никита Кучеров открыл счет в матче "Рейнджерс" - "Тампа" на 15-й минуте встречи, прервав 6-матчевую безголевую серию. Четвертая шайба россиянина в сезоне стала единственным чем смогла похвастать "Тампа", дальше забивали только нью-йоркцы, в двух голах которых передачами отметились Артемий Панарин и Павел Бучневич, набирающие ухе несколько матчей кряду очки. "Рейнджеры" на льду "Мэдисон Сквер Гардена" победили 4:1.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Сан-Хосе – 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Каролина – Калгари – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Питтсбург – Филадельфия – 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Детройт – Эдмонтон – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)