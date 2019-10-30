Ср, 30.10.2019
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Рейтинги: Социал-демократическая партия и "Отечество" теряют поддержку

Isamaa volikogu hotellis Euroopa

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайших конкурентов превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 1 по 28 октября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (23,6%).

Консервативную народную партию поддерживают 16,4%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (7,8%). "Отечество" поддерживает 6,3% респондентов. За "Ээсти 200" голос готовы отдать 5,3 избирателей.

Правящую коалицию поддерживает 46,3 процента, а оппозицию 42,7% опрошенных.

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