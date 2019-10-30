Ср, 30.10.2019
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  • Видео: 19-летний россиянин первым в истории НХЛ забил фантастический гол в стиле лакросс

Видео: 19-летний россиянин первым в истории НХЛ забил фантастический гол в стиле лакросс

Андрей Свечников

ФОТО: Julio Cortez/AP

Один из лучших молодых игроков мира, россиянин Андрей Свечников, забросил необычную шайбу в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, передает Sports.ru

Форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» (2:1) сравнял счет в стиле Микаэля Гранлунда: поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за ленточку.

19-летний россиянин стал первым в истории НХЛ игроком, забившим гол подобным образом – в стиле лакросс. Всего Свечников забросил две шайбы в ворота «Флэймс» и был признан первой звездой матча.

На счету россиянина в этом сезоне 12 очков (5+7) в 12 матчах.

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