Видео: 19-летний россиянин первым в истории НХЛ забил фантастический гол в стиле лакросс

Форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» (2:1) сравнял счет в стиле Микаэля Гранлунда: поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за ленточку.

19-летний россиянин стал первым в истории НХЛ игроком, забившим гол подобным образом – в стиле лакросс. Всего Свечников забросил две шайбы в ворота «Флэймс» и был признан первой звездой матча.