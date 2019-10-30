Ср, 30.10.2019
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  • Обвиняемый не признал своей вины в убийстве сотрудника Спасательного департамента

Обвиняемый не признал своей вины в убийстве сотрудника Спасательного департамента

Нож.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Пярнуском уездном суде начались слушания по делу о жестоком убийстве в Курессааре сотрудника Спасательного департамента, которое произошло в декабре прошлого года, пишет Rus.ERR.

На состоявшемся во вторник, 29 октября, судебном заседании обвиняемый - 33-летний Яан Палу - не признал себя виновным в убийстве, но признал свою вину по остальным пунктам обвинения, среди которых нанесение тяжких телесных повреждений, незаконный оборот наркотиков и боеприпасов.

По версии прокуратуры, ночью 8 декабря 2018 года Палу, находившийся под воздействием наркотиков и алкоголя,  ударил 39-летнего мужчину сначала бутылкой, затем руками и ногами, а затем и ножом, спустя примерно 20 минут повздорил с владелицей расположенного неподалеку от места первого инцидента стриптиз-клуба Royal Gentelmen's Club. Когда разрешить конфликт попытался супруг женщины, обвиняемый ударил его сначала кулаком, а затем ножом, в результате чего пострадавший -  им был сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус - скончался от полученных травм на месте.

Рано утром 8 декабря власти задержали подозреваемого, а также находившегося вместе с ним вместе с ним 31-летнего мужчину, но позднее следователи установили, что в нападениях он не участвовал, поэтому 20 декабря его освободили.

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