Март Хельме: предприниматели должны сами приобретать генераторы, а не только надеяться на государство

В студии «Актуальной камеры» Хельме также упомянул, что большая часть проблем, возникших в результате обрушившегося шторма, находится в ведении Министерства экономики и коммуникаций.

По его словам, во время устранения последствий шторма находящиеся в подчинении Министерства внутренних дел полиция, спасатели и центр тревоги работали на пределе своих возможностей.

По мнению Хельме, отсутствие генераторов нельзя считать нормальной ситуацией. «Но мы также не считаем нормальным, что частные предприниматели указывают на меня пальцем и обвиняют в том, что у них нет электрогенераторов. Простите! Если вы в состоянии списать 50 000 евро убытков, то, как мне кажется, в спокойное время за счет прибыли вы вполне могли позаботиться о покупке этих самых генераторов», - заявил Хельме.