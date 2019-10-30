Март Хельме: предприниматели должны сами приобретать генераторы, а не только надеяться на государство

Комментируя последствия обрушившегося на Эстонию шторма, Март Хельме (EKRE) заявил, что когда у землевладельца на руках оказывается определенная сумма денег, ему стоит задуматься о покупке резервного генератора, чтобы впоследствии не ждать помощи от государства, пишет Postimees.
В студии «Актуальной камеры» Хельме также упомянул, что большая часть проблем, возникших в результате обрушившегося шторма, находится в ведении Министерства экономики и коммуникаций.
По его словам, во время устранения последствий шторма находящиеся в подчинении Министерства внутренних дел полиция, спасатели и центр тревоги работали на пределе своих возможностей.
По мнению Хельме, отсутствие генераторов нельзя считать нормальной ситуацией. «Но мы также не считаем нормальным, что частные предприниматели указывают на меня пальцем и обвиняют в том, что у них нет электрогенераторов. Простите! Если вы в состоянии списать 50 000 евро убытков, то, как мне кажется, в спокойное время за счет прибыли вы вполне могли позаботиться о покупке этих самых генераторов», - заявил Хельме.
Также он добавил, что, по его оценке, у большинства сельскохозяйственных предприятий имеются резервные генераторы, а те, у кого их не было, просто жили в надежде, что в случае беды государство обязательно придет на помощь.