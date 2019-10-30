Дома тысяч жителей Эстонии по-прежнему обесточены

По данным Elektrilevi, по состоянию на 6.35 по разным регионам Эстонии было 86 аварийных отключений, из-за которых было обесточено 4819 потребителей. Больше всего потребителей — 5133 — было обесточено в Пыльвамаа, в остальных уездах число обесточенных потребителей составляет менее 800.