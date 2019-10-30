Дома тысяч жителей Эстонии по-прежнему обесточены

Большая часть аварий в электросети, вызванных воскресным ураганом, ликвидирована, но по состоянию на раннее утро среды было по-прежнему обесточено более 4800 потребителей.
По данным Elektrilevi, по состоянию на 6.35 по разным регионам Эстонии было 86 аварийных отключений, из-за которых было обесточено 4819 потребителей. Больше всего потребителей — 5133 — было обесточено в Пыльвамаа, в остальных уездах число обесточенных потребителей составляет менее 800.
Подача тока прервалась из-за бушевавшего в воскресенье урагана, в воскресенье вечером без электроснабжения оказались свыше 60 000 потребителей.