Ср, 30.10.2019
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  • Предполагаемый поджигатель похоронного бюро взят под стражу

Предполагаемый поджигатель похоронного бюро взят под стражу

Сгоревшее похоронное бюро в Пярну.

ФОТО: Elin Hein

Вчера, 29 октября, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге похоронного бюро в Пярну 24 августа этого года.

По словам главы уголовного бюро Ляэнеской префектуры Нильса Семпельсона, полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого в понедельник.

«После произошедшего поджога следователь опросил различных свидетелей, посмотрел несколько записей с камер видеонаблюдения и назначил экспертизы. Собранные в результате этой работы доказательства привели нас к местному 28-летнему мужчине, которого в понедельник до полудня мы задержали в Пярну. В ходе проверки различных версий мы установим, почему он поджег здание», - рассказал Семпельсон порталу Pärnu Postimees.

«Мы ходатайствовали перед судом об аресте, чтобы избежать возможных новых преступлений, - объяснил прокурор Олгерд Петерселль. - Обстоятельства пожара в похоронном бюро указывают на то, что речь идет о целенаправленном и продуманном поджоге. Кроме того, обнаруженные улики говорят о планах поджога еще одного здания. Именно в этом мы видим опасность и, по оценке прокуратуры, подозреваемый должен находиться под стражей на время досудебного расследования». Непогашенных судимостей у арестованного нет.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу на два месяца.

Информацию о пожаре в похоронном бюро Viimne tee, расположенном на улице Силлутисе в Пярну, центр тревоги узнал 24 августа в 3:51. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как поджигатель разбил окно бюро и забросил в помещение некий сосуд. Спасатели потушили пожар в 4:24.

Ущерб составил 40 000 евро.

Глава Viimne tee Майе Рохумяги рассказала, что ночью ее супруг проснулся из-за того, что сработала сигнализация похоронного бюро. Проделав 25-километровый путь из дома к похоронному бюро, мужчина обнаружил, что здание горит и сообщил об этом в центр тревоги. «Преступление было совершено намеренно, нет никаких сомнений», - отмечала тогда Рохумяги.

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