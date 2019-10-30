Турция отрицает планы закупки у России истребители СУ-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары заключить с Россией сделку о поставке 36 истребителей Су-35, сообщило турецкое издание Haberler вечером во вторник, 29 октября. "Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером по разработке истребителей F-35, и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитирует издание слова турецкого министра.

Информацию о скором заключении сделки по поставкам российских истребителей и возможном участии Анкары в производстве некоторых компонентов для российских самолетов, высокоточного оружия и боеприпасов на прошлой неделе распространила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на информированные источники.

Вместо F-35

В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре поступают предложения по поставкам военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Подробностей он не привел. Со своей стороны вице-премьер РФ Юрий Борисов при этом сообщил, что Турция проявляет интерес к Су-35 и Су-57.