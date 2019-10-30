Месси в очередной раз добрался до магических цифр, "Атлетико" увяз в ничейной трясине

«Барселона» победила «Вальядолид» (5:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Нападающий «Барсы» Лионель Месси забил два гола и сделал две голевые передачи в этой игре. В этом же матче аргентинец забил 50-й гол со штрафного в карьере и 100-й гол за «Барсу» под руководством Вальверде.

Всего в этом сезоне Ла Лиги на счету Месси 5 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи.

«Алавес» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1). Команда Диего Симеоне в пяти последних турах Ла Лиги четыре раза сыграла вничью и одержала одну победу, в которых забила 4 гола и пропустила два. Ранее мадридцы поделили очки с «Реалом» (0:0), «Вальядолидом» (0:0) и «Валенсией» (1:1), а также победили «Атлетик» (2:0).

«Атлетико» набрал 20 очков и делит второе место в Примере с «Гранадой», которая сыграла на один матч меньше.