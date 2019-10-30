Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Париж за 108 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 108 евро
Туда-обратно из Таллинна в Малагу начиная со 169 евро
Туда-обратно из Таллинна в Канаду начиная с 306 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кейптаун начиная с 420 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 456 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 464 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кюрасао начиная с 590 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сочи начиная со 194 евро
Туда-обратно из Риги в Одессу начиная со 150 евро
Туда-обратно из Риги на Сардинию начиная со 159 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Коста-Бланку начиная со 116 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Словению начиная со 139 евро