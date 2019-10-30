Авиакомпания airBaltic выведет из парка все Boeing-737

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена к 2021 году отказаться от использования самолетов Boeing-737, сообщили агентству BNS в отделе корпоративной коммуникации авиакомпании.
"До конца этого года airBaltic сократит количество самолетов Boeing-737. В настоящее время планируется, что все самолеты этого типа компания прекратит эксплуатировать до конца 2020 года", - отметили в компании.
Ранее airBaltic планировала отказаться от Boeing-737 уже осенью текущего года.
Авиакомпания продолжает процесс обновления флота, чтобы полностью перейти на воздушные суда Airbus A220-300 до 2023 года. В соответствии с планами модернизации авиапарка airBaltic во второй половине сентября получила двадцатый A220-300, до конца года получит еще два новых самолета.
"К настоящему времени airBaltic на A220-300 перевезла свыше 4 млн пассажиров. Сегодня каждый второй пассажир авиакомпании летает самолетами A220-300. В целом на A220-300 совершено более 40 тыс. полетов, налет превысил 100 тыс. часов", - сообщили в компании.
A/S Air Baltic Corporation (airBaltic) - ведущая авиакомпания в странах Балтии, основана в 1995 году. Основным акционером с долей 80,05% акций является Латвийская республика. Компания летает более чем по 70 маршрутам из Риги, Таллина и Вильнюса. Согласно материалам сайта компании, ее воздушный флот в настоящее время состоит из 39 самолетов, среди которых двадцать Airbus A220-300, шесть Boeing-737-300, один Boeing-737-500 и двенадцать Bombardier Q400 NextGen.