Авиакомпания airBaltic выведет из парка все Boeing-737

"До конца этого года airBaltic сократит количество самолетов Boeing-737. В настоящее время планируется, что все самолеты этого типа компания прекратит эксплуатировать до конца 2020 года", - отметили в компании.

Ранее airBaltic планировала отказаться от Boeing-737 уже осенью текущего года.

Авиакомпания продолжает процесс обновления флота, чтобы полностью перейти на воздушные суда Airbus A220-300 до 2023 года. В соответствии с планами модернизации авиапарка airBaltic во второй половине сентября получила двадцатый A220-300, до конца года получит еще два новых самолета.

"К настоящему времени airBaltic на A220-300 перевезла свыше 4 млн пассажиров. Сегодня каждый второй пассажир авиакомпании летает самолетами A220-300. В целом на A220-300 совершено более 40 тыс. полетов, налет превысил 100 тыс. часов", - сообщили в компании.