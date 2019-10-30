Внимание: ванная этого цвета может затормозить продажу дома

У многих людей темные тона в интерьере ассоциируются с роскошью и гламуром. Однако чрезмерная роскошь вашей недвижимости может сыграть злую шутку и помешать продаже, особенно если ваша шикарная ванная выдержана в темной цветовой гамме.

«Черный или другой темный цвет может даже произвести неприятное впечатление, так как он визуально уменьшает и без того небольшое помещение», - говорит нью-йоркский маклер по недвижимости Джанин Феррара в интервью для apartmenttherapy.com.