Процесс по делу экс-руководителя Таллиннского ТВ частично пройдет за закрытыми дверями

По оценке Леппа, процесс должен проходить за закрытыми дверями для защиты коммерческих тайн Таллиннского ТВ и фирмы самого Леппа. Суд решил, что процесс будет проходить за закрытыми дверями во время обсуждения эпизодов, связанных с фирмой Леппа.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Леппа в том, что он с помощью фиктивных сделок присвоил более 200 000 евро, пока руководил Таллиннским ТВ в период 2013–2016.

Согласно обвинению, Лепп использовал счета от KVA Telecom OÜ, предъявленные за производство передач "Keskkonnanädal" и "Vaba mõtte klubi".

Из KVA Telecom OÜ деньги переводили в находящуюся под контролем Леппа фирму Videomeedia OÜ, отмечает обвинение.

Согласно обвинению, у KVA Telecom не было возможностей производить передачи, не было и договора субподряда с Videomeedia, то есть передачи создавались с использованием помещений, оборудования и операторов Таллиннского ТВ.

В рамках того же дела обвинение предъявлено также юридическому лицу KVA Telecom, члену правления фирмы Вальтеру Крааву и бухгалтеру Леа Краав, которые обвиняются в содействии присвоению имущества, подделке документа и использовании поддельных документов.

Уголовное дело в отношении бывшего члена правления Таллиннского ТВ Марта Уммеласа прекращено из соображений опортунитета.

По словам Леппа, обвинения в его адрес полностью беспочвенны и после двухлетнего делопроизводства следствие не нашло доказательств, что Таллиннскому ТВ был причинен ущерб.