Невероятно: житель Петербурга нашел письмо в бутылке, отправленное из Эстонии семь лет назад

На самом деле уже никто в редакции не помнил, что такие письма в свое время были отправлены. Поэтому большой неожиданностью стало, что в воскресенье пришло сообщение из России – бутылку нашли на берегу восточных соседей.

Владелец небольшого магазина рыболовных товаров в Петербурге 35-летний Виктор Калачев сказал, что нашел письмо Virumaa Teataja 28 августа на побережье находившегося вблизи Выборга острова Западный Березовый.

«На самом деле бутылка лежала довольно далеко от берега, на границе леса, и уже покрылась мхом», - рассказывает Калачев. Он считает, что штормовые волны уже несколько лет назад выбросили бутылку на остров.

Остров Западный Березовый находится в пограничной зоне. Калачев с отцом в середине августа на несколько недель отправился с палатками на Северный Березовый. «Ловили рыбу, плавали на лодке и посещали соседние острова», - говорит Виктор Калачев. Так, в один день они направились на остров Западный Березовый, чтобы посмотреть на оставшееся от когда-то построенной финнами железной дороги. Калачев вспомнил, что в 2011 году гулял с друзьями по берегу Баренцева моря, и одна девушка из их компании нашла бутылку с письмом из Норвегии. «Я подумал, что было бы здорово и самому найти такую бутылку с письмом, но понимал, что в наше время такая возможность практически исключена», - вспоминает Калачев. Но его мечте суждено было сбыться.

До Второй мировой войны принадлежавший Финляндии Западный Березовый остров площадью в 54 квадратных километра расположен в восточной части Финского залива. На острове находится Морская государственная академия России.

На соседнем острове Северный Березовый, где Калачев отдыхал с отцом, снималась комедия «Особенности национальной охоты».

Когда сотрудники Virumaa Teataja в 2012 году с острова Вайндлоо в качестве журналистского эксперимента бросили в воду десять бутылок с письмами, первого ответа не пришлось долго ждать – уже через несколько недель живущий в Финляндии норвежец сообщил, что нашел бутылку.

Второго ответа пришлось ждать три года. Финн Харри Пийспа в сентябре 2015 года сообщил, что 28 июля нашел бутылку с письмом на острове вблизи города Хамина.